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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم للذهب في زيمبابوي إلى 13 شخصا

صدى البلد

نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب الرئيس في زيمبابوي قوله إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء انهيار عمود في منجم مهجور للذهب في زيمبابوي إلى 13 شخصا.

 

نقلت صحيفة "صنداي ميل" التي تديرها الدولة عن نائب الرئيس كونستانتينو تشيوينجا قوله "نعتقد أننا فقدنا حوالي 13" في كارثة المنجم التي وقعت، يوم الجمعة، في بلدة تشيجوتو الغنية بالذهب، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة هراري.

 

أضاف نائب الرئيس، أنه تم إنقاذ 21 من أصل 34 عاملا يعتقد أنهم كانوا تحت الأرض وقت الانهيار. وقال تشيوينجا إنه تأكد مقتل ثمانية أشخاص وتم انتشال ثلاث جثث من المنجم وتم العثور على خمس جثث لكن لم يتم انتشالها بعد.

 

يُفترض أن الأشخاص الخمسة المتبقين قد ماتوا.

 

ذكرت صحيفة صنداي ميل أن تشيوينجا كان يتحدث يوم السبت في اجتماع لحزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم. وقال تشيوينجا إن الانهيار حدث في منجم مهجور مملوك لألمانيا ولم يتم إغلاقه بشكل صحيح، مما سمح لعمال المناجم الحرفيين غير الرسميين بالعثور على طريقهم للبحث عن أي رواسب متبقية.

 

حوادث انهيار المناجم، التي غالبا ما تشمل عمال المناجم الحرفيين، شائعة في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي الغنية بالذهب والفحم والماس. وتمتلك زيمبابوي أيضًا أكبر احتياطيات أفريقيا من الليثيوم، وهو معدن مطلوب عالميًا بسبب استخدامه في بطاريات السيارات الكهربائية.

 

غالبًا ما تمتلئ المتنزهات الوطنية الغنية بالمعادن والمناجم والأنهار وحتى البلدات المهجورة في زيمبابوي بالناس، بما في ذلك الأطفال الصغار، الذين يسعون للعثور على رواسب قيمة. إنها واحدة من الأنشطة الاقتصادية القليلة التي لا تزال مستمرة في بلد عانى من إغلاق الصناعة وأزمة العملة وارتفاع معدلات البطالة على مدى العقدين الماضيين.

 

يلقي المنتقدون باللوم على سوء الإدارة الاقتصادية والفساد في انهيار الاقتصاد الذي كان مزدهرا ذات يوم وأحد النقاط المضيئة في أفريقيا. وتشير الحكومة إلى عقدين من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة.

 

زيمبابوي انهيار منجم العاصمة هراري كونستانتينو تشيوينجا

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