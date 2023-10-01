محلل سابق بالمخابرات الأمريكية: أوكرانيا يجب أن تستسلم لروسيا للبقاء كدولة

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن أوكرانيا سيتعين عليها الاستسلام لروسيا من أجل البقاء كدولة.

وأوضح جونسون، أن "أوكرانيا إما ستستسلم أو تتوقف عن الوجود كدولة.. يجب ألا تكون هناك مناطق رمادية. لن تكون هناك دولة انتقالية لأوكرانيا: سوف تستسلم أو ستقوم روسيا بتصفية هذه الدولة. روسيا جادة للغاية".

وشدد على أن كييف تخطط للاستيلاء على المناطق الخمس التي تم نقلها إلى موسكو، لكن هذا لن يحدث.

ولفت المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلي أن المحللين الغربيين بحاجة إلى التوقف عن خداع أنفسهم وقبول الواقع كما هو.