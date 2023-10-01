الرئيس السيسي: مشكلة الوحدات السكنية الشاغرة لن تحل إلا بمواجهة ثقافة الخوف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الفهم والوعي والصدق هو الأهم لبناء الدولة، مضيفا أن أود لفت نظر المصريين أن السكك الحديدة ومترو الإنفاق تعد أرصدة مصر وأصولها.

وأضاف عبدالفتاح السيسي، في كلمة له في فعاليات حكاية وطن، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، أنه قبل زيادة سعر تذكرة مترو الإنفاق لم يكن المترو يؤتي ثمن تشغيل، لافتا إلى أن القطار الكهربي السريع تكلف ٢٥ مليار دولار.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة حاجة تانية غير الكلام، كامل الوزير كان بيجيب مصطفى مدبولي علشان يضغطوا عليا علشان الفلوس.

واكمل الرئيس السيسي، أن لا يجوز أن يكون لدينا طلبات إسكان اجتماعي دون أن نقابل ذلك بالبناء، وما لم يكن هناك قانون حاسم يعالج ثقافة الخوف على الوحدات السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح.



وتابع السيسي، أن هناك موضوعات كثيرة النظري فيها يختلف عن الواقع تماما.



