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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول أيام العام الدراسي..نائب محافظ الجيزة تشارك الطلبة زراعة أشجار مثمرة بمدرسة سميرة موسى

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مدرسة سميرة موسى بإدارة حدائق اكتوبر التعليمية بمشروع الاسكان البديل وذلك في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 ورافقها اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة انتظام العملية التعليمية و استكمالا لمخطط التنمية الشاملة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لمواطني الاسكان البديل بروضه اكتوبر للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل الحياة.

حيث تابعت هند عبد الحليم انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والتجهيزات و تفقدت الفصول الدراسية للصفين الأول الابتدائي والإعدادي . 
وشاركت نائب المحافظ الطلاب فى زراعة أشجار مثمرة بالمدرسة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال وذلك في اطار برنامج التعاون مع الهيئة لزراعة ٦١٥ شجرة مقدمة بمدارس حدائق اكتوبر بهدف غرس روح العمل لدى الطلاب وتعليمهم زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ على البيئة و دعم الأنشطة الطلابية.

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