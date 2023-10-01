مصطفى الفقي: الانتخابات إحدى الآليات الكبرى والأساسية للديمقراطية الحديثة في العالم.. فيديو

قال المفكر السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، إن الانتخابات هي أحد الآليات الكبرى والأساسية للديمقراطية الحديثة في العالم.

وأضاف المفكر السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": أن "ما يحدث الآن في مصر هو حالة من الحراك السياسي، وعملية حيوية من شأنها أن تحرك المياه الراكدة وتفتح الملفات المغلقة وأن تثير القضايا المسكوت عنها والرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في ذلك".

وأشار إلى أن "الرئيس السيسي اقتحم المعاقل المغلقة وفتح الأبواب لكي يجعل الانتخابات عرسا ديمقراطيا حقيقيا"، مضيفا: "مؤتمر حكاية وطن هو بمثابة كشف حساب لما تم حتى يدرك الجميع ما تم على أرض الواقع".

