بلوك بقالي سنتين|إمام عاشور يثير الجدل بصورة جديدة بعد «لايك» تأهل الزمالك

عاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليثير الجدل من جديد بعد واقعة دعمه لتأهل الزمالك، إلى دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وانتشرت عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي صورة عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك يتواجد بها “لايك” دعم من إمام عاشور، لاعب الأهلي، للفريق بعد تغلبه بريمونتادا مثيرة على أرتا سولار الجيبوتي ليبلغ مجموعات الكونفدرالية.

إمام عاشور نشر عبر صفحته الرسمية على منصة “إنستجرام” صورة له معلقًا عليها “يا إبني أنا عاملك بلوك بقالي سنتين” ليثير الجدل من جديد.

إمام عاشور إلى الأهلي

يذكر أن إمام عاشور قد انتقل مؤخرًا من ميتييلاند الدنماركي إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية بعد ٦ أشهر فقط من رحيله عن الزمالك.