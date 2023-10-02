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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شروق إبراهيم.. طبيبة بالنهار ورسامة وصانعة عرائس ليلا| فيديو

الطبيبة شروق ابراهيم
الطبيبة شروق ابراهيم

يعد الرسم والأعمال اليدوية مصدرًا للإبداع والتعبير الفني، وقد ارتبطت هذه الفنون بالعديد من الهواة والمحترفين على مر العصور، ومن الجيد أن نجد بعض الأشخاص يجمعون بين عالمين مختلفين، فمن بين هؤلاء الأشخاص هي الفنانة شروق ابراهيم  طبيبة امتياز تقوم بممارسة الطب في الصباح، وتتفرغ للرسم وأعمال الكروشيه في المساء والعطلات الاسبوعية .


قد يبدو الجمع بين العلوم الطبية والفنون اليدوية غير مألوف، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين يجدون الراحة والاسترخاء في هاتين النشاطين المختلفين حيث يعزز القيام بالرسم وأعمال الكروشيه مهارات الإبداع والتركيز والصبر، وهذه المهارات يمكن أن تفيد الطبيبة في حياتها المهنية أيضًا، يمكن للفنون اليدوية أن تكون نوعًا من الهروب من ضغوط الحياة اليومية ومتطلبات العمل الطبي، وبالتالي تساعد الطبيبة على الاسترخاء وتجديد طاقتها.

 

في البداية تقول شروق إبراهيم: أنا طبيبة خريجة طب الأزهر وأعمل فى مستشفي الزهراء الجامعي وهوايتي هي الرسم والتصوير والأشغال اليدوية ومنها الكروشيه، بدات بهواية الرسم منذ طفولتي وتوقفت عن الرسم في ثانوية عامة وعودت لهمره اخري لتخفيف الضغط النفسي والعصبي.

واضافت إبراهيم: “بدأت الرسم مرة أخرى في الصف الثاني الجامعي وكان علي الورق ثم رسمت علي الحائط والشنط والنوت بوك، بدات بعد ذلك احسن اني بحب كل حاجه فيها جمال وليس الرسم فقط وبدات أن أقوم بتعلم الكروشيه في آخر عام دراسي لي في الجامعة واكتساب مهارة الرسم باستخدام الخيوط وبدات بعمل العرائس لانها اقرب الي الرسم، ابدا تصميم العروسة من الاسفل للأعلي”.

وأشارت شروق، إلى أن الضغط النفسي الذي تتعرض له يوميا أثناء مباشرة حالات المرضي هو السبب الرئيس في عودة اكتشاف مواهبها الفنية وتنميتها لها لأنه المخرج الوحيد للهروب من الضغط النفسي.

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