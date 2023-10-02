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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة يوميا

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن القهوة.  وقال شعبان: “اليوم يسعدني نشر أحدث دراسة عن منافع القهوة”؛ حيث أشار إلى أن بحثا جديدا بريطانيا أكد أن شرب 2 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا، بما في ذلك القهوة المطحونة أو سريعة التحضير أو الخالية من الكافيين، يرتبط بانخفاض كبير في أمراض القلب والأوعية الدموية الجديدة (CVD) والوفيات، مقارنةً بتجنب القهوة.

وتابع شعبان: "من المثير للاهتمام، أن تناول القهوة الخالية من الكافيين ارتبط أيضًا بتقليل خطر الإصابة  باختلال كهرباء القلب، بما في ذلك الذبذبة الأذينية.

وهذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في الاختلافات في الأنواع الفرعية للقهوة؛ لاستخراج الاختلافات المهمة التي قد تفسر بعض الآليات التي تعمل من خلالها القهوة"، وبناء علي هذه الدراسة: "لا ينبغي للأطباء أن يحذروا الناس من  تناول القهوة يوميًا، بل يجب اعتباره جزءًا من نظام غذائي صحي".

وتدعم هذه الدراسة أن القهوة آمنة وقد تكون مفيدة، وهو ما يتوافق مع معظم الأدلة السابقة".

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جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة يوميا

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