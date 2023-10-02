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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على حسب العمر.. كم ساعة يحتاجها الطالب للنوم خلال اليوم الدراسي؟

صدى البلد

 نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن أهمية روتين النوم قبل بداية الدراسة​.

 وأكدت هيئة الدواء ان تعديل روتين النوم قبل بداية الدراسة من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

من الأفضل البدء في تكييف ساعات النوم قبل بدء العام الدراسي مع جدول وقت المدرسة بوقت كافٍ؛ لمنع الآثار السلبية على صحة الطالب وسلوكه وأدائه المدرسي، وذلك بتعديل أوقات النوم للطالب، مع اتباع الروتين كل ليلة لينام ويستيقظ مبكرًا، مع الحرص على استيفاء الطفل لعدد الساعات الكافية لنومه طبقًا لعمره. ​

يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ - ١٢ سنة من ٩ إلى ١٢ ساعة من النوم في اليوم، والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين ١٣ - ١٨ سنة من ٨ إلى ١٠ ساعات من النوم في اليوم.​

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