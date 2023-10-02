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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد 4 حكام من إدارة مباريات الدوري.. تعرف عليهم

بيريرا
بيريرا

قرر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة استبعاد 4 حكام بعد رسوبهم في اختبارات كولر حكام الساحة والمساعدين من إدارة مباريات الدوري الممتاز.


وجاءت قائمة الحكام الأربعة المستبعدين من إدارة مباريات الدوري الممتاز على النحو التالي: محمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور وحسام عزب حجاج وخالد جمال الغندور.
جاء ذلك عقب رسوب الحكام الأربعة سالف الذكر في اختبارات الكوبر لحكام الدوري الساحة والمساعدين التي جرت أمس الأحد.
استبعاد رباعي الحكام سالف الذكر من إدارة مباريات الدوري الممتاز تقرر لحين إعادتهم الاختبارات مرة أخرى. 
 

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رسوب 5 في اختبارات الحكام

 

كان اختبار اللياقة البدنية "الإعادة" للموسم الكروي الجديد لحكام الدوري الممتاز والمحترفين الذى جرت فعالياته أمس الأحد شهد العديد من المفاجآت. 
ورسب 5 حكام ساحة من أصل 9 حكام خاضوا اختبار الإعادة احكام الدوري الممتاز. 
كما شهد اختبار الإعادة أيضا نجاح 15 حكما مساعدا بالدوري الممتاز والمحترفين، ورسوب حكم وحيد، وحكم آخر لم يجرى الإختبار للإصابة.
وإجتاز الرباعي نادر قمر الدولة ووليد عبدالرازق وسيد شعبان ومحمد يوسف اختبار الإعادة.

الحكام بيريرا اتحاد الكرة الدوري الممتاز محمد الحنفى جمال الغندور

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