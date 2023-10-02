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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس المعين لمؤتمر "COP28": ينبغي على الجميع التعاون لبحث المشكلات المشتركة

صدى البلد

قال الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28" في الإمارات، “كلي أمل وتفاؤل أن الصناعات البيئية تعني تعاونا بناء لخلق مستقبل مستدام”.

وأكد  الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي اليوم الاثنين، أنه ينبغي على الجميع الجلوس على طاولة حوار واحدة لبحث مسألة انتقال الطاقة والاستثمار فيها.

وأضاف الجابر،  قابلت العديد من الأشخاص بمختلف الخلفيات حول العالم مما عزز اقتناعي بأهمية التعاون لمواجهة تغير المناخ.

وفي وقت سابق، أعربت المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الدكتورة نوال خليفة الحوسني،عن تطلعها في مؤتمر المناخ "Cop 28"، إلى استكمال النجاح الذي حققته مصر في "Cop 27 بشرم الشيخ.

وأشارت إلى أن "كوب 28" سيشارك فيه أكثر من 190 دولة وسُتشكل منصة للتعريف بجهود دولة الإمارات والمنطقة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة والاستفادة من الطاقة الجديدة في جميع القطاعات.

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