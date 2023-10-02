قتلى ومصابون في انهيار سقف كنيسة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادث

لقى 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أكد المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان سقوط "9 قتلى و49 جريحا"، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الأمن في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس الأمريكية، خورجي كويا، أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات قريبة، بينما لا يزال 30 في عداد المفقودين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت وسائل إعلام محلية إن 49 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد سقوط سقف كنيسة سانتا كروز في سيوداد ماديرو.

وذكرت الشرطة في ولاية تاماوليباس الساحلية أن نحو 100 شخص كانوا في قداس وقت الانهيار، فيما كشفت وسائل الإعلام المحلية أنها كانت معمودية.

ويعتقد أن هناك عدداً من الأطفال بين المحاصرين وما زالت جهود الإنقاذ مستمرة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف مبنى الكنيسة، كما وثقت لقطات احتشاد الناس حول الأنقاض، بحثا يائسا عن المحاصرين بالداخل.

وقال الصحفي المحلي فرانك كونتريراس لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن الانهيار حدث في لحظة مهمة في خدمة الكنيسة.

وأضاف كونتريراس "كانت الكنيسة مكتظة بحوالي مائة شخص، واصطف الناس لتناول القربان - بالطبع هذا نوع من ذروة القداس الكاثوليكي - وذلك عندما سقط السقف فوقهم؛ الطوب والخرسانة، و بالطبع هياكل الدعم الفولاذية تنزل فوق الناس".

وأضاف أنه وفقًا لمسؤولي الصليب الأحمر، فقد سقط السقف على المقاعد في الكنيسة، مما يسمح باحتمال نجاة أي شخص محاصر هناك في الجيوب الهوائية.

وقيل إن الناس وصلوا بالمجارف والمعاول لمحاولة نقل الحطام.