عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 مخابز وضبط 472 بطاقة تموينية خلال حملات على المخابز بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

قامت مديرية التموين بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الاثنين، بعدد من الحملات التموينية بمراكز أبوتيج و صدفا وديروط أسفرت عن غلق 3 مخابز بمركز صدفا وضبط 472 بطاقة تموينية داخل مخبز وتحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة.


وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز قامت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات بمراكز أبوتيج وصدفا وديروط صباح اليوم الاثنين .


وأشار حماد إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن و وعدم نظافة أدوات الرغيف وعدم إعطاء بون صرف خبز بمركز أبوتيج .
وفي مركز صدفا تم تحرير 16 مخالفة وغلق 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20 جرام في الرغيف الواحد كما تم التحفظ على 472 بطاقة تموينية ذكية عثر عليها بحوزة صاحب مخبز وحرر عنها جنحة .

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء كوبري شلوف بمركز ساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة المطمر بساحل سليم |صور


وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تم تحرير 16 مخالفة بمركز ديروط تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن ، وغير مطابق للمواصفات و عدم نظافة أدوات الرغيف .


ونوه وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة صلاحية السلع ومواجهة جشع بعض التجار .

IMG-20231002-WA0014
IMG-20231002-WA0014
IMG-20231002-WA0017
IMG-20231002-WA0017
IMG-20231002-WA0016
IMG-20231002-WA0016
IMG-20231002-WA0013
IMG-20231002-WA0013
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مديرية تموين أسيوط حملات تموينية بأسيوط مخابز أسيوط بطاقات تموينية إنتاج خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة الأهلي.. إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب الحكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

يتجه بقوة نحو 1800 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

موضوعات متعلقة

توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب في أسيوط بمناسبة العام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط: إنشاء مدرسة وصاينة مبان تعليمية بتكلفة 26 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الطقس اليوم.. غطاء سحابي يغطي مناطق بالبلاد وأمطار متفرقة خلال ساعات

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

وزير الداخلية يوجه بمراجعة السلامة الإنشائية لمبني مديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة كفاءته

وزير التموين: انخفاض أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم قريبًا

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

تفاصيل جلسة توبيخ بيريرا لأمين عمر بسبب مباراة الزمالك والمقاولون.. ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الجبنة الكوبايات في البيت

توقف عن تناولها فورا .. أطعمة تسبب الحموضة وارتجاع المريء

خطوة جديدة تنهي أزمة أسعار السجائر.. وشعبة الدخان تخرج عن صمتها

فستان إليسا الجريء يثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تتوقع سعره

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ