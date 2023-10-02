غلق 3 مخابز وضبط 472 بطاقة تموينية خلال حملات على المخابز بأسيوط

قامت مديرية التموين بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الاثنين، بعدد من الحملات التموينية بمراكز أبوتيج و صدفا وديروط أسفرت عن غلق 3 مخابز بمركز صدفا وضبط 472 بطاقة تموينية داخل مخبز وتحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة.



وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز قامت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات بمراكز أبوتيج وصدفا وديروط صباح اليوم الاثنين .



وأشار حماد إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن و وعدم نظافة أدوات الرغيف وعدم إعطاء بون صرف خبز بمركز أبوتيج .

وفي مركز صدفا تم تحرير 16 مخالفة وغلق 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20 جرام في الرغيف الواحد كما تم التحفظ على 472 بطاقة تموينية ذكية عثر عليها بحوزة صاحب مخبز وحرر عنها جنحة .



وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تم تحرير 16 مخالفة بمركز ديروط تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن ، وغير مطابق للمواصفات و عدم نظافة أدوات الرغيف .



ونوه وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة صلاحية السلع ومواجهة جشع بعض التجار .

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