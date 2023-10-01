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رئيس التحرير
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محافظات

خلال جولة ميدانية

محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة المطمر بساحل سليم |صور

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية المطمر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية بقرى مركز ساحل سليم - أعمال التشطيبات النهائية بمشروع وحدة طب أسرة المطمر بمركز ساحل سليم لمتابعة نسب التنفيذ وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ... رافقه خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وبعض مهندسي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.
حيث بدأ المحافظ جولته بقرية المطمر بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين ويجري انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.
ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

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وأكد المحافظ على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وفي قطاع الصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكباري.

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أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حياة كريمة أعمال المبادرة الرئاسية وحدة طب الاسرة

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