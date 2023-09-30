التحريات تكشف لغز وفاة ربة منزل وأبنائها الأربعة في أسيوط|السبب صادم

كشفت التحريات الأولية لضباط وحدة مباحث مركز أسيوط حول واقعة العثور على جثث ربة منزل وابنائها الأربعة داخل منزلهم بقرية نجع سبع أثر تعرضهم لاختناق غاز أثناء نومهم.

وأضافت التحريات التي أجرها المقدم عمر عبدالعظيم رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط بإشراف العقيد محمود بدوي رئيس فرع المنطقة المركزية تحت رئاسة اللواء توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط إنه أثناء نوم ربة منزل وابنائها الأربعة داخل غرفة مغلق بمنزلهم قاموا بتشغيل جهاز تكييف صحراوي مما تسبب في سحب الأكسجين وتعرضهم للاختناق والذي تسبب في وفاتهم.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثث والوقوف على سبب الحادث

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ لنقطة شرطة نجع سبع بالعثور على حالات وفاة داخل منزل بالقرية.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص وجود 5 جثث داخل منزل وهم لكلا من " نهاد. م. م" 30 عاما، و " شيماء. م. ع" 11 عاما، و " إسراء. م. ع" 8 أعوام، و " ع. م" 7 أعوام، و " محمد. م. ع" 5 أعوام .

وتم التحفظ عليهم مكان الواقعة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.