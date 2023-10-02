شريف إكرامي يوجه رسالة مهمة خلال هذا المنشور| شاهد

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، رسالة خلال منشور عبر منصة أكس تويتر سابقاً.

وكتب إكرامي: "كلمتين في زمن من سرعته توهنا فيه كلنا..‏ اللي لسه متمسك بثقافة متحجرة وعادات وتقاليد قديمة من غير عقل هيتوه.. واللي لسه بيحصر دينه ويختصره في اوامر ونواهي من غير قناعه، عقيدته هشه وهيتهز وبردو هيتوه.. ‏اللي مرجعيته لافعاله وتربيته لاولاده ومعاملاته هي المجتمع والناس بيعملوا ايه ومبيعملوش ايه، ده هيتوه اوي.. ‏الخلاصه إن اقتناع العقل يطمئن القلب ويهدئ النفس.. استخدم عقلك و متخافش من الناس.. الدين بيخاطب العقل، دور واجتهد بنفسك هتلاقي اجابات تقنعك فقلبك هيطمن.. قوي قلبك واللي انت مقتنع انه صح اعمله حتي لو عكس المجتمع كله.. العقل مفتاح كل شيء ومن أكبر نعم ربنا سبحانه وتعالي علي بني آدم.. استخدامه تكريم للانسان وشكر للنعمة دي.. اهماله وتغييبه هي ام المصائب.. و افتكر إن السمك الميت بس اللي بيعوم مع التيار".

من جانب آخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على منافسه الجيش الرواندي بنتيجة ٦/١ من المباراة التي جمعت بينهما باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.