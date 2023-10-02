استعدادا للعام الدراسي الجديد.. مارثون للمشى بكلية التربية الرياضية للبنات في الزقازيق

أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق أنه نظمت كلية التربية الرياضية للبنات مارثون للمشي تحت شعار "صحتك فى مشيتك"، ضمن فعاليات أسبوع استقبال الطلاب الجدد والقدامى احتفالا بالعام الدراسى الجديد، داخل الحرم الجامعى، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

اضاف رئيس جامعة الزقازيق انه يأتي الماراثون في إطار الاهتمام بتعزيز ثقافة النشاط الرياضي والتوعية بأهمية المشي كوسيلة للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية بين جميع فئات المجتمع الأكاديمي.

واشار الي انه انطلقت فعاليات الماراثون تحت إشراف الدكتورة نادية الصاوي، عميد الكلية، والدكتورة نشوى نافع والدكتورة مرفت رشاد والدكتورة صفاء صالح وكيلات الكلية،والدكتور عماد شومان، المدير العام وشهد المارثون تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث شارك فيه حوالي ٤٠٠ طالبة من مختلف الفرق الدراسية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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