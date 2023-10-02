استشاري تغذية علاجية يكشف عن أسباب عدم حرق الدهون بالجسم

أكد الدكتور محمد شحاته استشاري التغذية العلاجية أن أحد أهم أسباب عدم حرق الدهون بالجسم يرجع لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، بجانب عدم ممارسة الرياضة، بشكل منتظم فضلا عن الإجهاد البدنى المستمر.



وأشار استشاري التغذية العلاجية إلي أن تأخير تناول الوجبات عن وقتها المناسبة وخاصة وجبة العشاء يؤدى إلى ضعف حرق الدهون بالجسم، بالإضافة إلى أن تغيير مواعيد النوم عن المعدل المناسب لها يقلل من حرق الدهون.

وأشار الدكتور محمد شحاته إلى أن الأنيميا لا تؤثر على حرق الدهون بالجسم، مشيرا إلي أن الاشخاص ذوى السمنة المفرطة يعانون من الإصابة بالأنيميا.

وحذر استشاري التغذية العلاجية من تناول الأكلات والوجبات السريعة لما تسببه من أضرار خطيرة على الصحة فضلا عن كونها تحتوي على نسبة عالية من السكر الذي قد يكون "مسبب رئيسي" لأمراض السكري والسمنة والقلب والاكتئاب، بجانب الدهون التي تسبب زيادة نسبة الكوليسترول الضار.