أفضل 5 أماكن سياحية تزورها في مصر 2023| تعرف عليها

تعد مصر واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة وإثارة في العالم، وفي العام الجاري 2023، يتوقع أن تسجل مصر رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الزوار، قد يصل إلى 15 مليون زائر.

تمتلك مصر تاريخًا ثقافيًا غنيًا وتحف العالم القديم، وتوفر للزوار فرصة لاكتشاف معجزاتها الفريدة واستكشاف تراثها العريق، وتتنوع الوجهات التي يحرص الزوار على زيارتها.

ووفقا لموقع “ترافيل أوف باث” العالمي المتخصص في السياحة، سيحطم عدد الزوار العام الحالي الرقم القياسي الأخير الذي وصل إلى 14 مليون زائر في عام 2010.

ورصد الموقع، خمسة أماكن جذابة في مصر للسياح، إذ تعد مصر واحدة من أكثر الوجهات الثقافية والتاريخية الفريدة في العالم. استحوذت مصر القديمة على خيال ملايين المسافرين الذين يحرصون على رؤية المواقع القديمة مثل أهرامات الجيزة الكبرى ومعبد أبو سمبل ومعبد الأقصر.

القاهرة

تعد عاصمة مصر، وبها أكثر من مكان جذاب للزيارة مثل أهرامات الجيزة الكبرى وأبو الهول والمتحف المصري الشهير، ومن المتوقع افتتاح المتحف المصري الكبير، في نهاية عام 2023، مما سيضاف ضمن خريطة السياح في القاهرة، بالإضافة إلى زيارة خان الخليلي، وهو السوق الرئيسي في القاهرة لشراء الهدايا التذكارية.

الأقصر

تعد مدينة الأقصر واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في مصر، نظرا لتاريخها العريق وتقع على ضفاف نهر النيل وقبل آلاف السنين كانت عاصمة فرعون، واليوم يوجد بها بعض المواقع القديمة والمعابد مثل معبدي الأقصر والكرنك، واستكشاف وادي الملوك، وهو مجمع دفن قديم حيث تم دفن الفراعنة والنبلاء في مقابر حجرية.

دهب

لا تقتصر السياحة في مصر على الأماكن الأثرية فقط، بل يوجد في مصر خطين ساحليين وشواطئ رائعة على البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، ودهب المدينة الشاطئية التي تقع على البحر الأحمر وتُعرف بأنها وجهة سياحية مميزة ويقارنها الكثير ببالي، وتتمتع بشواطئ ممتازة وتُعرف بأنها نقطة جذب للغوص.

أسوان

لأسوان النصيب الأكبر من السياح في مصر، لأن المدينة التاريخية التي تقع على طول نهر النيل تُعرف بأنها موطن لكثير من النوبيين، وبها الكثير من الأماكن الجذابة مثل مجمع معبد فيلة الذي يعود إلى العصور القديمة. والمتحف النوبي.

الإسكندرية

تقع مدينة الإسكندرية على الساحل الشمالي لمصر، وتعد من أشهر المدن منذ العصور القديمة. وتشتهر بكونها موقع مكتبة الإسكندرية الكبرى ومنارة الإسكندرية، التي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

ويوجد بها أيضا قلعة قايتباي التي تعود إلى القرن الخامس عشر، والتنزه على كورنيش الإسكندرية على الواجهة البحرية، ومكتبة الإسكندرية.