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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير شركة سياحة ينصب على مواطنين في 2 مليون جنيه بسوهاج

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (مدير بإحدى شركات السياحة - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج - على خلاف الحقيقة - مما مكنه من الإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه) ، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

2 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة النصب والاحتيال سوهاج نصب علي مواطنين

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