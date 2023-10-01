كامل الوزير يكشف تفاصيل دعم وزارة النقل لـ سياحة اليخوت

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه لم يكن لدينا ما يسمى بـ “سياحة اليخوت”، مشيرا إلى أن صاحب اليخت كان يحصل على تصديق من الجهات الرسمية تصل لـ 14 جهة، مما كان يعوق هذا النوع من السياحة.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أصبح لدينا منصة رقمية موحدة يدخل عليها صاحب اليخت، ويحصل على التصديق خلال 30 دقيقة فقط.

الأمن الوطني

وتابع وزير النقل، أن الرسم يتم تحصيله مرة واحدة من قطاع النقل البحري، وتم التنسيق مع القوات المسلحة والأمن الوطني.