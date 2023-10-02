خالد عبد الغفار: خدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة مظلة لكافة المواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: خدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة مظلة لكافة المواطنين علي مستوي الجمهورية.

وقال“ إن وزارة الصحة شهدت تحديات ونجاحات وإخفاقات، ولكن كان هناك محاولات جادة من زمايلي سواء من مسئولين سابقين أو من وزارة الصحة”.

وأضاف وزير الصحة، أنه كانت هناك محاولات واجتهادات من أجل تحسين أداء الوزارة، معقبا: “حكاية صحة مواطن مصري من أول ولادته حتي يتوفاه الله ، ولا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية لا يحتاج علاج، والعلاج غالي”.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.