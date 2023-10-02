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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مالك 8 قنوات فضائية بدون ترخيص

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (8) قنوات فضائية مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً والمملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المصرية والأجنبية مستخدماً برامج "مقلدة ومنسوخة" منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بالمخالفة للقانون.. متخذاً من محل سكنه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (مالك القنوات) وبالتفتيش فى حضوره تم العُثور على (2 جهاز لاب توب - عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إدارة القنوات الفضائية – مبلغ مالى - عدد 6 بطاقات إئتمان لبنوك مختلفة – 2 دفتر شيكات بإسم المتهم) .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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التعدى على حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة الشركات العالمية القنوات الفضائية المخالفة للقـانــون الملكية الفكرية جرائم المصنفات حقوق الملكية الفكرية

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