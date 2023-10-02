محافظ جنوب سيناء يوزع 115 حقيبة مدرسية على طلاب ذوي الهمم

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد الحضري، نائب رئيس مدينة الطور، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب، ومستوى الأداء خلال اليوم الدراسي.

وشهد المحافظ، احتفالية للطلاب ذوي الهمم وفرسان الارادة والتي تضمنت بعض الأغاني الوطني، ومنها " تحيا مصر يا ريس"، واسكتش استعراضي للطلاب.

وأشاد المحافظ بمستوى الطلاب خلال أداء الاستعراضات الفنية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في دعم هؤلاء الطلاب، وتكثيف الأنشطة التي من شأنها تنمية مهاراتهم المختلفة.

ووزع المحافظ 115 حقيبة على الطلاب، مشددا على استمرار دعمه الدائم لهم، كما قرر تزويد المدرسة بوحدة إذاعة مدرسية كاملة إهداء منه للطلاب.

وقال المحافظ، إنه يحرص على التواجد وسط أبنائه من ذوي الهمم في بداية العام الدراسي من كل عام، مؤكدًا أنه سيظل متواصلًا ومتابعًا لهذه الفئة التي تستحق كل أوجه الرعاية والاهتمام.

وأكد على ضرورة استغلال قدراتهم الخاصة في كافة المجالات، وتنمية مواهبهم الفنية، وإشراكهم في الحفلات الخاصة بالمحافظة



المحافظ مع ذوي الهمم

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