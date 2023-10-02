محافظ الدقهلية يستقبل راعي كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القمص رويس مفيد راعي كنيسة العذراء مريم بتوريل بمدينة المنصورة لتقديم التهنئة بمناسبة المولد الشريف احتفالاً بالذكرى العطره لمولد النبي الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

وأكد " المحافظ " علي أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة الاحتفالات الدينية والمواقف ومواجهة التحديات ، مشيراً إلي أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

وأشار " مختار " الي أن رسولنا الكريم وضع مبادئ الوطنية والمحبة والإخاء والتسامح بين الأديان السماوية ، ودعا الي التعايش بمحبة وسلام ونبذ العنف ، وأرسى قواعد المواطنة ، وحفظ كرامة الإنسان.