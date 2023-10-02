سعر تذاكر ضخم.. صابر الرباعي يلتقي اسما لمنور وعبير نعمة بحفل الكويت

يحيي الفنان صابر الرباعي، حفل غنائي ساهر له مع الفنانة أسما لمنور، والفنانة عبير نعمة، بدولة الكويت يوم 3 نوفمبر المقبل.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل صابر الرباعي وأسما لمنور وعبير نعمة، التذاكر للجمهور، وتكونت بالفئات السعرية التالية: (150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 40 دينار كويتي، 30 دينار كويتي).

حفل صابر الرباعي وأسما لمنور وعبير نعمة

أغاني صابر الرباعي الجديدة

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنة جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنة جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، من كلمات: واحد، ألحان: محمود الخيامي، توزيع موسيقي: محمود الشاعري.

وكان الفنان صابر الرباعي، طرح في أول يوليو الجاري، أحدث أغانيه التي تحمل اسم اللي همك، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية اللي همك لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

أغاني أسما لمنور

في ديسمبر 2022، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ديو الفنانة أصالة ، والفنانة أسما لمنور الجديد، والذي يحمل اسم سيد الغرام، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية تم طرحها على طريقة الفيديو كليب.

كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين، وتقول كلمات الأغنية:

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.

طرح الموسيقار زيد نديم، أغنية "عمري وشوقي"، للفنانة المغربية أسما لمنور وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، وأكد أن الأغنية مختلفة تماما عن اسما .

من ناحية أخري يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع الفنان ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.