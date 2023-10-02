قال المستشار الرئاسي الأوكراني السابق، أوليج سوسكين، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفريقه هم المسؤولون عن تدهور العلاقات بين أوكرانيا وسلوفاكيا، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد.

وأضاف سوسكين، أن “زيلينسكي وشميجال والدعاوى القضائية المرفوعة ضد سلوفاكيا هم المسؤولون إلى حد كبير عما حدث هناك".

وأوضح أن “فوز الحزب المعارض في الانتخابات في سلوفاكيا سيؤثر بشكل خطير على أوكرانيا، حيث وعد زعيمه روبرت فيكو بالذهاب ضد كييف”.

وطالب سوسكين، زيلينسكي باتخاذ جميع الإجراءات على الفور لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا، وإلا فقد يحدث "سيناريو سيء" لأوكرانيا.