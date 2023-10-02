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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي دمياط يحتشدون بالآلاف لمناشدة السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية|شاهد

ميدان الساعه
ميدان الساعه

احتشد المواطنون من كافة أنحاء محافظة دمياط بميدان الساعة اليوم؛ الإثنين، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما خرجت مسيرات حاشدة من كافة أنحاء قرى ومدن المحافظة لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي  لفترة رئاسية جديدة.

يحيي الحفل عدد كبير من المطربين، على رأسهم الفنان حمادة هلال، ومطرب المهرجانات مسلم وشيماء المغربي.

بدأ المواطنون من أبناء محافظة دمياط،  يتوافدون  على ميدان الساعة ومنطقه الكورنيش للمشاركة في حضور الحفل .

يذكر أن الحفل مقام بمنطقة ميدان الساعة وحديقة بنت الشاطئ بطول كورنيش النيل بمدينة دمياط، والحفل بالمجان لجميع المواطنين. 

https://fb.watch/nqF4Rx5YDf/?mibextid=9R9pXO

دمياط الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية الفنان حمادة هلال المهرجانات الرئيس عبدالفتاح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

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