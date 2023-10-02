الآلاف يحتشدون بميدان الجلاء استعدادا للاستماع لكلمة الرئيس السيسي

احتشد الآلاف بميدان الجلاء بحي الدقي تأهبًا لكلمة هامة يلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل.

وكان من بين المشاركين مؤسسة أبو العينين الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي أعلنت دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالبت الحشود الكبيرة الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي سطرتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، رغم التحديات والصعاب التي واجهتها مصر.

وخرج الملايين في محافظات الجمهورية في انتظار كلمة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما طالبوه بالترشح في الانتخابات الرئاسية.

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