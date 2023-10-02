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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الآلاف يحتشدون بميدان الجلاء استعدادا للاستماع لكلمة الرئيس السيسي

صدى البلد

احتشد الآلاف بميدان الجلاء بحي الدقي تأهبًا لكلمة هامة يلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل.

 

وكان من بين المشاركين مؤسسة أبو العينين الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي أعلنت دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وطالبت الحشود الكبيرة الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي سطرتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، رغم التحديات والصعاب التي واجهتها مصر.

 

وخرج الملايين في محافظات الجمهورية في انتظار كلمة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما طالبوه بالترشح في الانتخابات الرئاسية.

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السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلاء مؤسسة ابو العينين أبو العينين

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