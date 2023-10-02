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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب الاتحاد يثمن استجابة السيسي لنداء الشعب المصري

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

ثمن رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداءات المصريين التي خرجت بالملايين في ميادين مصر، من أجل ترشحه في الانتخابات الرئاسية الجديدة، لنستكمل معًا استكمال مسيرة بناء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.

 

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن خوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، جاء نزولاً على رغبة الشعب المصري، الذي لمس على مدار السنوات الماضية طفرة تنموية لم تشهدها مصر من قبل، مؤكدًا أن حزب الاتحاد يدعم الرئيس السيسي لتولي فترة رئاسة ثالثة من أجل استكمال أحلامنا لمصرنا العزيزة وطننا الغالى المروى بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين.

وذكر رضا صقر، أن المصريين سطروا ملحمة ـ كعادتهم ـ في حب مصر ودعم الرئيس السيسي بنزولهم للميادين، في مشهد مهيب يؤكد استناد الرئيس السيسي على قاعدة شعبية لم ينالها أي زعيم سياسي من قبل.

 

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلالها الترشح لرئاسة الجمهورية، أكدت الحالة الديمقراطية التي تعيشها مصر، بعد ترحيبه الشديد بوجود عدد من المتنافسين على مقعد رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية التي يتنافس فيها الرئيس السيسي بقوة ودعم المصريين، وبدافع إنجازات لم تتحقق على مدار العقود الماضية.

 

واختتم رضا صقر بالتأكيد على ضرورة تلبية المصريين لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأدية واجبهم في هذا الاستحقاق الدستوري الرفيع، والذي يرسم مستقبل وطن كانت له حكاية كبيرة من الإنجازات كتبها مع الرئيس  السيسي، ولا زال لتلك الحكاية فصولا لم تكتب بعد، من أجل وطنا عظيما قويا قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التى تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها.

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