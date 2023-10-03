برلماني: الإفراجات المتتالية عن الأعلاف تهدف لتعظيم الإنتاج الحيواني والداجني

أشاد النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، بجهود وزارة الزراعة في توفير مختلف أنواع المحاصيل لا سيما مستلزمات الأعلاف المرتبطة بالإنتاج الداجنى والحيوانى، وذلك في إطار خطواتها لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أحد أهم أهداف خطة التنمية المستدامة.

توفير إنتاج كبير بأسعار مخفضة

و أكد “ عبد الفتاح” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف ذرة صويا خلال أسبوعين، يعد إحدى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتعظيم الإنتاج من اللحوم والدواجن؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع، قائلا: “البروتين وجبة أساسية لدى المصريين، وبالتالي توجد جهود مكثفة لتوفيرها بأسعار مخفضة”.

ولفت وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلى أن وزارة الزراعة اتجهت أيضا لتفعيل الزراعات التعاقدية للعديد من المحاصيل أبرزها الذرة الصفراء وفول الصويا والقمح، مما يعمل علي توفيرها بكميات وبأسعار بسيطة، معقبا “ كلما انخفض سعر مدخلات الإنتاج انخفض سعر السلعة”.

وأضاف النائب : كافة هذه الإجراءات تدعم أيضا المُربين والمنتجين العاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في توفير السلع والمنتجات بأسعار في متناول الجميع وتحديدا الطبقة البسيطة.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وانه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة ان الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 6 ملايين دولار؛ ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن، بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.