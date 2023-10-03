عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو متداول للأمير بن سلمان يتجول بسيارته دون موكب في الرياض |شاهد

صدى البلد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل كبير، مقطع فيديو، قال ناشروه: إنه يُظهر ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان وهو يتجول بسيارته دون موكب على أحد طرق العاصمة، الرياض.

وجرى تداول فيديو يعتقد أنه للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارته دون موكبه في الرياض بين رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث حظي بملايين المشاهدات، وآلاف الإعجابات والمشاركات.

وتفاعل النشطاء في هذه المواقع، تفاعلا كبيرا مع مقطع الفيديو، وعلق أحدهم: "الله يحفظه ويطول بعمره"، وأضاف آخر: "الله يحفظك ويطول بعمرك.. فخر وعز وتاج الراس".

وتداولت الفيديو، صفحات تعنى بالأخبار المحلية السعودية، وأحدث الفيديوهات في المملكة.

الأمير محمد بن سلمان العاصمة الرياض محمد بن سلمان ولي عهد المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

قرار عاجل من الأهلي تجاه موهبة الفريق المصاب بقطع في الرباط الصليبي

موضوعات متعلقة

رئيس المجلس العسكري بالنيجر: جيش فرنسا تخلى عن بلادنا في مواجهة الإرهاب

بايدن: دعم أوكرانيا سيظل مستمرا

الجيش السوداني يشن غارات على تمركزات ميليشيا الدعم السريع بالخرطوم وأم درمان

أرمينيا: نقل سكان كاراباخ على وشك الانتهاء

بريطانيا توقع صفقات بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير غواصات هجومية

بايدن يحث الجمهوريين على التوقف عن "الحكم بالأزمات" والالتزام بميثاق الميزانية

مصرع شخصين عقب هجوم دب عليهما بمتنزه بانف في كندا

قطر تحقق فائضا في ميزان المدفوعات بقيمة 2.17 مليار دولار

ترشيحاتنا

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

مشاجرة بين شباب بمطروح للتنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين.. والأمن يتدخل

أحمد سليمان: لا مكان لـ إمام عاشور في الزمالك مرة أخرى

القبض على شباب تشاجروا لالتقاط صور مع شعراء ليبيين في مطروح

اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة كابلات إحدى الشركات

كلمة تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية.. احذر أن تفوتك مع أذان الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ