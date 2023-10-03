فيديو متداول للأمير بن سلمان يتجول بسيارته دون موكب في الرياض |شاهد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل كبير، مقطع فيديو، قال ناشروه: إنه يُظهر ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان وهو يتجول بسيارته دون موكب على أحد طرق العاصمة، الرياض.

وجرى تداول فيديو يعتقد أنه للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارته دون موكبه في الرياض بين رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث حظي بملايين المشاهدات، وآلاف الإعجابات والمشاركات.

وتفاعل النشطاء في هذه المواقع، تفاعلا كبيرا مع مقطع الفيديو، وعلق أحدهم: "الله يحفظه ويطول بعمره"، وأضاف آخر: "الله يحفظك ويطول بعمرك.. فخر وعز وتاج الراس".

وتداولت الفيديو، صفحات تعنى بالأخبار المحلية السعودية، وأحدث الفيديوهات في المملكة.