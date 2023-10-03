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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رامي صبرى يوجه رسالة شكر للجيش والشرطة في احتفالية دعم الرئيس.. فيديو

صدى البلد

شارك الفنان رامي صبري  في حفل الفسطاط لدعم الرئيس السيسي ضمن سلسلة حفلات نصر أكتوبر المجيدة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

و حرص رامي صبري علي توجية الشكر للجيش و الشرطة قائلا : سقفة  للجيش  و يارب دايما مصر في احسن و احسن.

 

وأحيا المطرب محمود الليثي، حفلا غنائيا كبيرا في منطقة الفسطاط، مساء امس الإثنين، ضمن سلسلة حفلات نصر أكتوبر المجيدة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وأشعل محمود الليثي، الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

 

أحدث أغاني محمود الليثي

 

في شهر يونيو الماضي، طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

 

وفي شهر أبريل الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة بعنوان ياعبده للمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة يسرا.

 

طالت الانتقادات المطرب الشعبي محمود الليثي بعد ظهوره وهو يرتدي الكثير من الذهب في رقبته.

رامي صبري حفل الفسطاط لدعم السيسي دعم السيسي حفل دعم السيسي

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