عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 7 آلاف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ماتم تحصينه حتى اليوم الثلاثاء، 7 ألاف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام  والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

نقيب المحامين يجري جولة تفقدية للمقر الجديد في غرب طنطا

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام و الماعز" يبلغ 41 ألف و688 رأس تقريبا.

txt

نقيب المحامين يجري جولة تفقدية للمقر الجديد في غرب طنطا

ودعا " أنور"، جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية  المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

المجترات الصغيرة الطب البيطري بالغربية الدكتور حاتم أنور الحمله القومية لتحصين الاغنام الثروة الحيوانية التوعية المستهدف الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق بطولة كأس جامعة طنطا للشطرنج السريع

ترشيحاتنا

هتقفل 10 بالليل.. رسميا تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية| تفاصيل

بيستغلهم بالشارع .. جريمة فى حق الصغار بالعجوزة| تفاصيل

أهلا بالتوقيت الشتوي| المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. القرار إجباري والتنفيذ بالثانية

إنفوجراف وفيديو| تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

بولندا تعلن فرض «ضوابط مؤقتة» على الحدود مع سلوفاكيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

فيديو

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ