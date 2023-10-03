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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم مستشفى رأس غارب التخصصي بجهاز قياس مستوى الغازات بالدم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قدّمت شركة سيميتار، برئاسة اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، دعمًا مباركًا للمجتمع المحلي. وتمثل هذه المبادرة في تجهيز المستشفى التخصصي برأس غارب بجهاز قياس مستوى الغازات في الدم، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية التي تسعى الشركة لتحقيقها ، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الرعاية الصحية وتحسين خدمات المجتمع، .

وتأتي هذه المبادرة استجابةً لتوجيهات السيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمنظومة الصحية وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين. وقد أكد اللواء نديم أهمية هذا التعاون الاجتماعي والدعم المستمر من قبل القطاع الخاص لتحسين الرعاية الصحية في المنطقة.

وشهدت عملية التسليم والاستلام ، حضور الدكتور محمد عبد المنعم سالم، مدير المستشفى التخصصي، والمهندس مصطفى عبد العال، مدير عام حقل سيميتار، واللواء أحمد محمد، نائب مدير الحقل والعلاقات العامة والحوكمة، ودكتور عماد أحمد عبدالحليم، الطبيب المختص بالشركة، والأستاذ وحيد حمدي حسن، مدير الشؤون الإدارية بالشركة.

وفي ختام الحدث، عبر اللواء ممدوح نديم عن جزيل الشكر والامتنان لشركة سيميتار على دورها المستمر والإيجابي في دعم أهالي مدينة رأس غارب في جميع المجالات.

دعم المجتمع الرعاية الصحية مستشفى رأس غارب شركة سيميتار تحسين الخدمات الصحية

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