لن تصدق عمرها.. فيديو مذهل لمعمرة تقفز من ارتفاع 4100 متر بأمريكا

العمر مجرد رقم، مقولة تتردد كل حين وآخر من أجل الدلالة على أن الإنسان مهما بلغت سنوات عمره يستطيع النجاح وغوض المغامرات والمجازفات من جديد.

وثق مقطع فيديو مذهل قفز سيدة تبلغ من العمر 104 أعوام بالمظلات إثر تركها جهاز المشي الخاص بها على الأرض في شمالي إلينوي.

وقفزت المعمرة دوروثي هوفنر أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض في أوتاوا، على مسافة 140 كيلومترا جنوب غرب شيكاجو.

القفز بالمظلات

ويسعى منظمو المسابقة في إلينوي، والتي شاركت فيها المعمرة “دوروثي هوفنر”، إلى تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على “قفزة هوفنر كرقم قياسي”.

عندما كان عمرها 100 عام، قفزت المعمرة “دوروثي هوفنر” بالمظلات لأول مرة، حيث أصرت على دفعها خارج الطائرة، بينما في القفزة الأخيرة قامت بذلك بنفسها من ارتفاع 4100 متر، وفقا لصحيفة “شيكاجو تريبيون”.

ورافق المعمرة الأمريكية مدرب معتمد من جمعية المظليين الأمريكية، حيث بدت هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عاليا، قبل أن تستعد للقفز في الهواء ثم تطير بثبات في سقوط حر نحو الأرض.

ومن المقرر أن تبلغ المعمرة 105 أعوام في ديسمبر المقبل، كما أنها تود القيام بمغامرة ركوب منطاد هواء ساخن، مستطردة: "لم أقم بذلك من قبل".

وتم تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأكبر من قفز بالمظلات في مايو 2022 للسويدية، لينيا إنغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام.