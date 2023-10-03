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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبعث للفخر والعزة.. الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بذكرى نصر أكتوبر المجيد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر،  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: «يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أن تقدم لسيادتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة هذه المناسبة الخالدة، التي ستظل دومًا مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة». 

وأضاف أن رجال القوات المسلحة قدموا أرواحهم ومازالوا من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن، مضيفًا أن هذا النصر العظيم أكد عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل، والتحام الشعب وراء قواته المسلحة. 

وأختتم رئيس المجلس: «ندعو الله أن يوفقكم سيادة الرئيس فيما تبذلونه من جهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير».
 

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