منتخب مصر الأولمبي يواجه الأردن وديا 12 أكتوبر قبل سفره لأوزبكستان

يخوض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى، مباراة ودية مع الأردن يوم 12 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة خلال معسكره الذى ينطلق بأحد فنادق القاهرة اعتبارا من الاثنين المقبل على أن يطير المنتخب يوم 13 أكتوبر لأداء ودية ثانية مع أوزبكستان يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

كان المنتخب الأولمبي قد بدأ برنامج إعداده للأولمبياد بأداء معسكر بالعين السخنة تخلله مباراتان وديتان، تعادل فى الأولى 1- 1 مع منتخب روسيا للمحليين، وفاز فى المباراة الثانية على منتخب روسيا الأوليمبي 1 - 2 وذلك فى أول ظهور للمنتخب الأوليمبي منذ حصوله على فضية أفريقيا وصعوده المشرف للأولمبياد.