وزير التنمية المحلية: تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال بهولندا للاستثمار في مصر

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور سفير هولندا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والهجرة الهولندية.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير التنمية المحلية، بزيارة الوزير الهولندي للقاهرة لاستكمال المباحثات الثنائية التي بدأها معه خلال زيارته لهولندا في شهر يونيو الماضى، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع دولة هولندا ودول الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات بما يحقق النفع لكلا الجانبين في ظل وجود العديد من الملفات التي يمكن التنسيق فيها وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية ودعم عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية بما يوفر فرص العمل وحياة أفضل لأبنائها .

وأشار "آمنة"، إلى جهود الدولة المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وعدم خروج مراكب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016 ، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتلك القضية والتواصل مع دول أوروبا لوضع حلول مشتركة لها والتعامل مع موضوع الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة مما يتطلب تعزيز التعاون على المستوي الدولى والإقليمى للتعامل مع تحدياتها التي تؤثر على جميع الدول وعلى رأسها دول أوروبا .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من المبادرات والبرامج التي تساهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات وعلى رأس تلك المبادرات هي المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي ستغير حياة حوالى 60 مليون مواطن يعيشون في الريف المصرى بالإضافة الى مساهمتها في توفير مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء تلك القرى والمدن في حوالى 20 محافظة .

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالدور الذى يقوم به اتحاد البلديات الهولندية في دعم جهود الوزارة فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر المحلية في ظل توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تستضيف 9 ملايين من الضيوف من أبناء الدول العربية والأفريقية ويتم توفير جميع الخدمات الأساسية لهم من صحة وتعليم وتوفير سبل الحياة الكريمة مثل أبناء الشعب المصرى .

ومن جانبه تقدم وزير الهجرة الهولندي بخالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، مقدماً التهنئة لبدء العمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كما أبدى إعجابه بما شاهده في الحى الحكومي خلال زيارته لعدد من الوزارات .

وأشار إريك فان ديربيرج إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية من أهم الملفات التي تتسبب في مشاكل كبيرة لهولندا ودول أوروبا وتؤثر على الاستقرار والأمن ، مشيداً بجهود الحكومة المصرية لاستضافة حوالى 9 ملايين لاجئ وزيادة العدد باستضافة 300 ألف مواطن من السودان بسبب الأزمة الحالية .

كما أشاد وزير الهجرة الهولندي بالجهود التي قامت بها مصر لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية إلى أوروبا ، مؤكداً على أهمية دور وزارة التنمية المحلية المحورى في عملية التنمية المستدامة على أرض المحافظات .

وأضاف إريك فان ديربيرج أن الدولة الهولندية حريصة على دعم تحقيق حياة أفضل لأبناء الشعب المصرى ودعم جهود الحكومة في توفير وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الموجودين على أراضيها بالإضافة إلى معالجة الأسباب التي تساهم في عملية الهجرة والنزوح لابناء دول المنطقة وأفريقيا وتوفير فرص العمل في العديد من المشروعات وزيادة معدلات الاستثمارات .

وأكد الوزير الهولندي على أهمية الدور الذى تقوم به مصر في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودورها الرائد والمحورى في العديد من الملفات التي تهم دول الاتحاد الأوروبى وهولندا وبصفة خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية ، كما أشار إريك فان ديربيرج إلى الدور الذى يقوم به اتحاد البلديات الهولندية في بعض الملفات منها التدريب والتأهيل وإدارة المياه وغيرها من الموضوعات التي تهم الحكومة المصرية بما يساهم في توفير حياة أفضل للمصريين .

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء جهود الحكومة فيما يخص تحسين بيئة الاستثمارات وتنفيذ قرارات الرئيس السيسى خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار ، مؤكداً ترحيب الدولة بجميع المستثمرين والشركات الهولندية لتعزيز استثماراتها وبصفة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا ، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات وميزات تنافسية تتمتع بها المحافظات وبصفة خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأعرب اللواء هشام آمنة عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الهولنديين لزيادة استثماراتهم في مصر في ظل وجود البنية التحتية والعديد من المقومات التي تتميز بها مصر ، بالإضافة إلى وجود سوق ضخم وكبير وواعد يمثل حوالى 105 مواطن مصري بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف من أبناء الدول العربية والأفريقية يعيشون في مصر كما تتمتع مصر بالعديد من الاتفاقيات مع دول أوروبا والدول العربية والأفريقية .



كما أكد الوزير الهولندي على اهتمام الدول الأوروبية وهولندا بملفات الاستثمار والاقتصاد وتوفير فرص العمل في مصر في ظل تشاركنا معاً للعديد من التحديات والملفات المشتركة ، مشيراً إلى أن استقرار وأمن مصر مهم لهولندا وأوروبا والعالم أجمع .

وخلال اللقاء عرض سفير هولندا بالقاهرة لبعض ملفات التعاون بين البلدين وأعرب عن تطلعه خلال الفترة المقبلة لزيادة مجالات التعاون وزيادة عدد المستثمرين والشركات الهولندية الموجودة في مصر ، كما أكد السفير الهولندي بالقاهرة أن مصر سوق ضخم وجذاب وهناك الكثير من الشركات الهولندية التي تريد زيادة عملها في القاهرة وبصفة خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والزراعة .

ورحب وزير التنمية المحلية بأى استثمارات هولندية في القاهرة ، ووجه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين بهولندا وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم في ظل وجود العديد من الاستثمارات الأجنبية الناجحة لمختلف دول العالم في مصر ومنها كوريا الجنوبية والصين وغيرها من دول العالم والاستفادة من المناطق الاقتصادية والموانئ المصرية الجديدة في عدد كبير من المحافظات والتي تساعد في تسهيل تصدير المنتجات والصناعات لعدد كبير من دول العالم .

كما شهد اللقاء استعراض عدد من مجالات عمل الإدارة المحلية التي يمكن التعاون فيها خلال الفترة القادمة بما يحقق ويعزز دور الإدارة المحلية في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المختلفة على أرض المحافظات ، كما يحث الاجتماع كذلك فرص الاستثمار الزراعي والحيواني الهولندية بالمحافظات المصرية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للدول المجاورة .

IMG-20231003-WA0008

IMG-20231003-WA0007

IMG-20231003-WA0006