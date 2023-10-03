زيادة هائلة.. جنوب أفريقيا تعلن رفع أسعار الوقود

أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بدءا من غدا الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية إلى أن البلاد تواجه المزيد من الضغوط المالية عندما تبدأ الزيادات الهائلة في أسعار الوقود، حيث أعلنت وزارة الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا، عن "تعديل" أسعار الوقود الذي سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الليلة، ملقية اللوم على مجموعة من العوامل المحلية والدولية - تتعلق بشكل أساسي بسعر النفط الخام وسعر صرف الراند بالدولار.

وقالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا في بيان لها أوردته صحيفة "ديلي مفريك" الجنوب أفريقية إن أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2023 سترتفع لعدة عوامل من بينها التغير في سعر النفط الخام، حيث ارتفع متوسط سعر خام برنت من 84.78 دولارا أمريكيا إلى 91.86 دولارا أمريكيا خلال الفترة قيد المراجعة، ويرجع ذلك أساسا إلى قيود الإنتاج التي فرضتها السعودية وروسيا.

وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنحو 30% ليتجاوز 100 دولار للبرميل منذ بداية يونيو، وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أمس أن النفط ارتفع منذ منتصف يونيو بعد أن قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بتقييد إمدادات الخام، وحظرت روسيا صادرات الديزل، وانخفضت مخزونات الخام في المركز الحيوي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.