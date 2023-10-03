وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

قال مسئولو الصحة في الولايات المتحدة، إن امرأة من ولاية بنسلفانيا في الثمانينات من عمرها توفيت بعد إصابتها بفيروس غرب النيل.

وحسب شبكة “إيه بي سي” نيوز” الأمريكية، عاشت المرأة في بيتسبرج وهي أول حالة بشرية تم الإبلاغ عنها في مقاطعة أليجيني هذا العام، وفقًا لإدارة الصحة في مقاطعة أليجيني.

وقال المسئولون إن المرأة عانت من الحمى والضعف وتم نقلها إلى المستشفى في نهاية المطاف قبل وفاتها في أواخر سبتمبر.

وقالت وزارة الصحة الأمريكية، إنه لن يتم الكشف عن أي معلومات أخرى عن المريض.

في وقت سابق من هذا الصيف، قالت إدارة الصحة في مقاطعة أليجيني أنها اكتشفت فيروس غرب النيل في البعوض في منطقة بيتسبرج.

وقال مسؤولو إدارة الصحة في مقاطعة أليجيني، إنهم يقومون بنصب مصائد إضافية، بما في ذلك في الحي الذي يعيش فيه المريض، ويستهدفون مناطق أخرى بمبيد حشري للبعوض.