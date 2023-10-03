عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكتفاء ذاتي من الأدوية.. الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصنع البلازما

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما كان مخططا له أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية تكمل 105 آلاف متر مربع، بهدف تصنيع مشتقات البلازما، ويوجد 20 مركزا لتجميع البلازما تم الانتهاء من 10 منها موزعة في جميع أنحاء الجمهورية. 

متحدث الصحة يتحدث عن إنشا مصنع البلازما 

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن البلازما تستخدم في علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا، ومن أكثر مشتقات البلازما وهو أمر هام جدا، أنه لا يمكن تصنيع هذه الأدوية إلا من البلازما، أي لا يوجد بديل صناعي لتصنيع هذه الأدوية، منها أدوية تستخدم في الطوارئ والمستشفيات وحالات مختلفة عديدة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لا يمكن تصنيع تلك الأدوية إلا من خلال البلازما التي يتم التبرع بها، وكذلك دواء آخر يستخدم في علاج الأمراض التي تؤدي إلى نقص المناعة الأولية مثل مرضى الأورام أو غيرها من الأمراض التي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي. 

وأردف، أن تلك الأدوية كان يتم استيرادها قبل إنشاء هذه المصانع، إذ يوجد مجموعة قليلة من الدول هي التي كانت تملك المعرفة والقدرة على تصنيع هذه المنتجات، وغالبية دول العالم كانت تستورد هذه الأدوية من الدول القليلة التي تقوم بتصنيعها. 

واستكمل، أن المصنع بعد ما يبدأ في التصنيع، مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي من هذه الأدوية في 2026، وقدرة المصنع على التصدير، ومصر ستكون دولة من دول تتعد على أصابع اليد الواحدة التي لديها تقنية تصنيع البلازما في مصر. 

الصحة حسام عبد الغفار مصنع لمشتقات البلازما العاصمة الادارية مشتقات البلازما سيد على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

موضوعات متعلقة

النائب هشام الحصري: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالفلاح المصري

النائب طارق رضوان: السيسي وهب حياته طيلة 10 سنوات لإعادة بناء مصر

النائب أحمد السجيني يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

ملابس مكشوفة وغير مناسبة.. رباب ممتاز تكشف سر خلافها مع محمد السبكي

"زلازل حرجة في الطريق".. تحذير عاجل من العالم الهولندي

عضو بالمكتب الفني لمجلس الوزراء: العاصمة الإدارية شيء مشرف

من قلب العمل.. جولة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقده ينتهي في يناير.. هل وقع أحمد فتوح للأهلي .. وتحرك عاجل من الزمالك | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

أبو الغيط: 222 قاذفة مصرية قصفت جبهة العدو الساعة 2 ظهر 6 أكتوبر

دولتان في بريكس تعلنان عن أول عملية تجارية باستخدام العملات الوطنية

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

أول ساعتين في حرب أكتوبر.. أبو الغيط يكشف أسرارا جديدة ليوم النصر

الوفد: ‏عبد السند يمامة حصل على تأييد 26 نائبا لخوض انتخابات الرئاسة

مركز لوجيستي إقليمي ودولي .. الحكومة: نتخذ تدابير لتيسير الإفراج الجمركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ