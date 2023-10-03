اكتفاء ذاتي من الأدوية.. الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصنع البلازما

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما كان مخططا له أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية تكمل 105 آلاف متر مربع، بهدف تصنيع مشتقات البلازما، ويوجد 20 مركزا لتجميع البلازما تم الانتهاء من 10 منها موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.

متحدث الصحة يتحدث عن إنشا مصنع البلازما

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن البلازما تستخدم في علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا، ومن أكثر مشتقات البلازما وهو أمر هام جدا، أنه لا يمكن تصنيع هذه الأدوية إلا من البلازما، أي لا يوجد بديل صناعي لتصنيع هذه الأدوية، منها أدوية تستخدم في الطوارئ والمستشفيات وحالات مختلفة عديدة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لا يمكن تصنيع تلك الأدوية إلا من خلال البلازما التي يتم التبرع بها، وكذلك دواء آخر يستخدم في علاج الأمراض التي تؤدي إلى نقص المناعة الأولية مثل مرضى الأورام أو غيرها من الأمراض التي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

وأردف، أن تلك الأدوية كان يتم استيرادها قبل إنشاء هذه المصانع، إذ يوجد مجموعة قليلة من الدول هي التي كانت تملك المعرفة والقدرة على تصنيع هذه المنتجات، وغالبية دول العالم كانت تستورد هذه الأدوية من الدول القليلة التي تقوم بتصنيعها.

واستكمل، أن المصنع بعد ما يبدأ في التصنيع، مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي من هذه الأدوية في 2026، وقدرة المصنع على التصدير، ومصر ستكون دولة من دول تتعد على أصابع اليد الواحدة التي لديها تقنية تصنيع البلازما في مصر.