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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الصحة: الدولة بدأت تطبق مفهوم حق المواطن في الكمال البدني

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة إن كشف  الانجازات   وزارة الصحة والسكان الذي قدمته  الوزارة في مؤتمر حكاية وطن    أن ماشهده  قطاع الصحة في مصر لم يكن سيحدث إلا لو كان هناك وتوجه للدولة المصرية  مدعوماً   برأس الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي    بتغير مفهوم " الصحة " من " حق المواطن في العج "  إلى حق الواطن  في الكمال المدني والجسدي والاجتماعي وهو التعريف العالي للصحة وتحت هذا التجه إنهمرت الانجازات . 


وضرب عبد الغفار خلال مداخلة  عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON    مثالاً على ذلك   بقضية فيروس سي التي توشك مصر على تسلم إشهاد من الصحة العالية بخلوها من الفيروس  بعد أن كانت مصر من أعلى معدلات الانتشار على مستوى العالم   حيث يندرج  النجاح  في ذلك تحت تغير مفهوم  قضية فيروس سي من فكرة تقديم وتوفير العلاج إلى الاستهداف والقضاء عليه  ليس  فقط  عبر توفير العلاج بل وتصنيعه  أيضاً وحملة 100 مليون صحة وهي أكبر حملة على مستوى العالم     حققت نجاحاً كبيراً في هذا الصدد "مردفاً في معرض تعليقه على توجه الدولة في  توسع القطاع الخاص في قطاع الصحة  أن المفهوم الحديث للدولة أن تتحول الدولة من تقديم كل الخدمات إلى منظم للخدمة والتوسع مع  كافة   القطاعات  لكل الشرائح سواء خاص أو اهلي أو خلافه تماماً كما هو مفهوم  منظومة التأمين الصحي الجديدة "

ولفت إلى أن الفترة القادمة سوف يتم مواصلة العمل عبر    زيادة  المدن الطبية والتوسع  في المبادرات وزيادة عدد الاسرة في المستشفيات جنباً إلى جنب   مع الاهتمام بالقضية السكانية وهي الشكلة الكبرى عبر تغيير الخصائص الانجابية للمواطن المصري  حتى لاتستمر الزيادة في عدد السكان في تأكل عوائد التنمية. 

الإعلامية لميس الحديدي الدكتور حسام عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة والسكان المتحدث باسم وزارة الصحة

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