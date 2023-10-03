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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: إجراءات عاجلة لخفض الأسعار في الأسواق

خفض أسعار السلع
خفض أسعار السلع

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم العمل على تحليل ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأسواق، فضلا عن العمل على توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق من السلع الأساسية لتحقيق خفض في الأسعار في الأسواق، موضحا أن محافظ البنك المركزي أكد أنه سيوفر المكون الدولاري لتوافر السلع الأساسية بكميات كبيرة لاستقرار الأسعار في الأسواق. 

الغرف التجارية تكشف عن إجراءات لخفض الأسعار 

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه سيتم العمل بقوة من أجل تحديد الاحتياجات خلال فترة الإجازة والاحتفالات بانتصارات أكتوبر، ورئيس الوزراء سيعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة لتخفيض الأسعار في الأسواق. 

وتابع الغرف التجارية، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو وجود مكونات تكاليف مختلفة أدت لارتفاع الأسعار منها الأرضيات وغرامات تأخير، وعدد من الأمور التي تم تداركها خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم، وتم اتخاذ عدد من القرارات لحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تضمن عدم وجود تكاليف إضافية تُحمل على سعر المنتج. 

الغرف التجارية ارتفاع الأسعار السلع الأساسية محافظ البنك المركزى رئيس الوزراء

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