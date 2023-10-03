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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. مبادرات متعددة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة |تفاصيل

السلع
السلع

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مقبول في السلع وغير مبرر، منوها بأنه تم تنظيم مبادرات متعددة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

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بعد اجتماع الحكومة.. سبب أزمة ارتفاع أسعار السلع فى مصر


وأضاف “عز”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن المبادرات تهدف إلى تغطية المناطق بالسلع الأساسية توفيرها بأسعار مخفضة، ونعمل على تخفيض الأسعار وتوفيرها للمواطن.

مع بداية الأسبوع المقبل سيشهد السوق المصري تخفيض في الأسعار 


وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيشهد السوق المصري تخفيض في الأسعار بشكل كبير ويشعر به المواطن وبنسبة لم تحدث من قبل.

 

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