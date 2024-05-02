نائب قطاع دعم الصناعة بـ"ابدأ" تكشف أبرز تحديات المبادرة

قالت المهندسة أسماء مغربى نائب قطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، إن رؤية المبادرة جاءت كحل استراتيجي لحلحلة مشكلة البيروقراطية، وبالفعل كانت مهمة تسهيل التعامل بين المستثمر المصرى والجهات الحكومية، ونجحنا بنسبة كبيرة فى عرض الطلبات التي جاءتنا على الموقع الإلكتروني للمبادرة.



وأضافت أسماء مغربى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أننا لم نتوقف فقط لعلاج مشاكل المستثمرين، ولكن فكرنا في حل مشاكل تواجه سلاسل الإمداد، منوهة أننا للأسف نعتمد في الصناعة في مصر على الخامات المستوردة، ولذلك نحن الآن بحاجة إلى توطين صناعة ورفع قدرات، وتوفير الخامات.

ولفتت، إلى أن مبادرة ابدأ تهتم بجميع القطاعات الصناعية، منها الصناعات الطبية والهندسية والكيميائية والخامات، لافتة إلى أن لدينا الآن 4 مصانع منهم مصنع نوفا وهو المصنع الأول فى الشرق الأوسط وإفريقيا ينتج مكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومعالجة المياه، ومشروع محركات النقل الخفيف، وينتج محركات الموتوسيكلات والتروسيكل، وهو مغزى لصناعات النقل الخفيف، وأيضًا هناك مصنع فانتازيا وهو من أوائل المصانع الآن لإنتاج الإسفنج، وأيضًا مصنع "إنجينيست".



وعن التحديات التي تواجه مبادرة "ابدأ"، قالت: "أبرز المشاكل اللى بتواجهنا البيروقراطية، في عملية الإجراءات، لأنه طويلة ومرهقة للمستثمر، والتحدي الكبير في طلبات التمويل، احنا مبادرة غير تمويلية، يعني مش بعطي المستثمر فلوس لأن أنا مش بنك، لكن فكرنا الفترة اللى فاتت أننا نتعاقد مع بنوك، عشان لو مستثمر جاء إلينا بفكرة نستطيع مساعدته في التمويل.