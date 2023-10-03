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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنقذتها أمريكا.. موقع عبري يكشف خسائر إسرائيل الفادحة في أول أيام حرب أكتوبر

صورة لدبابة إسرائيلية
صورة لدبابة إسرائيلية مدمرة في سيناء

كشف موقع "مكور ريشون" العبرية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، عن خسائر إسرائيل الفادحة خلال الأيام الأولي من حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وقال الموقع العبري إنه في اليوم الرابع للحرب (الثلاثاء 9 أكتوبر) أبلغت إسرائيل الأمريكيين بأنها فقدت 500 دبابة و50 طائرة مقاتلة، وطلبت إمدادات عاجلة.

وأضاف الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر انتزع وعدا من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بإنشاء جسر جوي  لإسرائيل، لذلك لجأت إسرائيل على الفور إلى استخدام مخزوناته من الأسلحة.

وأوضح الموقع أنه مع تفاقم الوضع في اليومين السابع والثامن من الحرب، 12-13 أكتوبر، قررت تل أبيب إرسال نداء إلى واشنطن تناشدها أن تتلقى بشكل عاجل إمدادات كبيرة من الأسلحة.

وأشار الموقع إلى أن كيسنجر طلب من نيكسون حينها الإذن بإنشاء جسر جوي فوري للطائرات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل.

وأكد الموقع أنه خلال اليوم الأول من الجسر الجوي، أرسلت الولايات المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل (1800 طن)، لافتا إلى أنها كمية من الأسلحة أكبر مما أرسله الاتحاد السوفييتي إلى مصر وسوريا والعراق في الأيام الأربعة السابقة.

وبين الموقع أن إسرائيل استلمت 3000 طن أخرى من المعدات في الأيام التالية.

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