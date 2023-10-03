أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن الموافقة على عقد التأمين الصحي لجميع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية والذي يشمل تغطية طبية شاملة للطلاب.



وذكرت جامعة قناة السويس في بيان صادر اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء خلال انعقاد مجلس إدارة جامعة الإسماعيلية الأهلية بقاعة مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وأعضاء مجلس إدارة ملف الجامعة الأهلية.



وأوضح البيان أن المجلس استعرض خلال الاجتماع سير العمل داخل كليات الجامعة الأهلية.. وأكد الدكتور ناصر مندور خلال الجلسة انتظام الدراسة وفقا للجداول المعلنة مع عقد لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بمقر جامعة قناة السويس والجامعة الأهلية.