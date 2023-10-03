أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على مقترح الأمم المتحدة بشأن ليبيا

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن دعمة القوي لدعوة الممثل الخاص للأمين العام لـ الأمم المتحدة لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان لها، إنها تحث القادة الليبيين على الاتفاق على مثل هذه الآلية دعما للشعب الليبي.

وأضافت البعثة في بيانها: "ينبغي تنسيق الآلية المقترحة مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والمسؤولة ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب كارثة الفيضان المدمر".

ومن جانبه، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إلى آلية موحدة لقيادة إعادة إعمار مدينة درنة الساحلية التي دمرتها الفيضانات المدمرة الشهر الماضي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال عبد الله باتيلي، إن مثل هذه الآلية مطلوبة وسط "مبادرات أحادية ومتنافسة" من قبل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار مدينة درنة على البحر الأبيض المتوسط وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.