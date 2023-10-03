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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. النائب العام: لن نطلب الخبرة الدولية في تحقيقات درنة

النائب العام الليبي
النائب العام الليبي

أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن التحقيقات في قضية درنة مستمرة، مشددا على أن القضاء والنيابة العامة لديهم الإرادة الصلبة على محاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح النائب العام الليبي، في مؤتمر صحفي له، أن لديهم تقارير كاملة عن حالة سدود درنة منذ الثمانينات، مضيفا "ولن نطلب الخبرة الدولية في التحقيقات إلا إذا احتجنا إليها  بحسب صحيفة الساعة 24 الليبية.

وأشار النائب العام الي ان القضاء الليبي قادر على التحقيقات في قضية كارثة درنة وجميع الظروف مهيئة للعمل.

وأتم تصريحاته قائلا :  لا بد من معرفة الحقيقة في كارثة درنة بجميع جوانبها وظروفها وملابساتها والتحقيق مع أي مسؤول تثبت إدانته.

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